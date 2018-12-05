فيديو| دعوة سلمان لتميم.. هل تنهي قمة الرياض الأزمة الخليجية؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها المملكة في 9 ديسمبر الجاري.

وتأتي دعوة العاهل السعودي إلى أمير قطر في ظل انقطاع العلاقات بين البلدين والأزمة التي بدأت منتصف عام 2017، بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم مع قطر واتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

وكانت القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي، شهدت غياب قادة السعودية والإمارات والبحرين وكذلك سلطنة عُمان، بينما حضرها أمير قطر وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى وفود على مستوى الوزراء من باقي الدول.

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري شرط إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، وذلك بعد ساعات من دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة الخليجية في الرياض الأحد المقبل.

وجدد شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية — الكويتية، أمس الثلاثاء، تمسك بلاده بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال وزير الخارجية المصري، قبيل مغادرته الكويت: "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".

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