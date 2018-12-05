انفوجراف| نساء الدول الغربية الأكثر تعرضا للإيذاء الجنسي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "واحدة من بين كل امرأتين في الولايات المتحدة تعرضت بالفعل لإشارات جنسية مؤذية أو إهانات، مقابل 43% من النساء في بريطانيا، و40% في إسبانيا"، هذا ها ما بينه الاستطلاع الذي أجراه معهد "Ifop"، عن أكثر النساء الذين يتعرضن للإيذاء الجنسي حول العالم.
وأكد الاستطلاع أن 39% من النساء المستطلعة آراؤهم في فرنسا، تعرضن لهذه الإساءات الجنسية، في حين تحدثت 36% من النساء في ألمانيا، و25% في إيطاليا عن مثل هذا الإيذاء.
ووفقا للاستطلاع، فإن واحدة من بين كل امرأتين في إسبانيا تعرضت لإشارات خادشة، تليها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة، التي اشتكى 46% من نسائها من المعاناة من هذه الإشارات، ثم بريطانيا 43%، ثم ألمانيا 28%.
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