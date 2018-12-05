بالتفاصيل| جامعة الأزهر تمنع أساتذتها من الظهور الإعلامي إلا بإذن

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف عن تفاصيل قرار منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي إلا بإذن مسبق. وقال زارع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc" إن القرار تنفيذًا للائحة التنفيذية الصادرة عام 1961. ونفى المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن يكون القرار صدر تعسفيًا ضد الدكتور سعد الهلالي، مؤكدًا أنه صدر بسبب الفوضى في الفتوى التي حدثت خلال الفترة الأخيرة وادعاء البعض بانتسابه للأزهر وإصدارهم لفتاوى مثيرة للجدل، مشددًا على أن ذلك لا يعتبر حجرًا للرأي وأن من لديه رأي مخالف لما عليه الأزهر يذهب للمراكز البحثية ولعلماء الأزهر لمناقشتهم. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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