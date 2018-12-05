متحدث العاصمة الإدارية: لم نكلف موازنة الدولة شيئًا (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة إن أعمال الإنشاءات في العاصمة «لم تكلف الميزانية العامة للدولة المصرية شيئًا».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بنقل دواوين الوزارات ومقري الرئاسة والبرلمان إلى الحي الحكومي في عام 2020.

وأشار إلى أن إدارة الإنشاءات وأعمال البنى التحتية في العاصمة الجديدة تؤول إلى شركة مساهمة يرأسها اللواء أحمد زكي عابدين، وأن تكلفة أعمال الحي الحكومي بلغت حتى الآن 35 مليار جنيه.

وتابع: «الشركة تسير على نهج استثماري ولديها خبرات مختلفة سفي مجلس الإدارة، وتتعامل مع جميع المواقف وتعطي حرية لمتخذ القرار، والجمعية العمومية لها تتألف من المساهمين ووزارتي الإسكان والدفاع».