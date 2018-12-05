"فيسبوك" تطرح ميزة "قصص المجموعات" لجميع مستخدميها

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كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة فيسبوك ميزة "قصص المجموعات" لجميع مستخدميها حول العالم.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يمكن لمستخدمي المجموعات ضمن "فيسبوك" مشاركة صور أو فيديوهات قصيرة تختفي بعد مرور 24 ساعةً من نشرها.

وإلى جانب القصص، أعلنت "فيسبوك" عن تقديم ميزة ردود الفعل ضمن قصص المجموعات، وذلك بشكل يمكن المستخدمين من التفاعل باستخدام عدد من الرموز التعبيرية.

وسوف تظهر قصص المجموعات في أعلى صفحة كل مجموعة، ويمكن للمستخدمين إضافة قصصهم عن طريق الضغط على زر "إضافة" الذي يظهر إلى جانبها. كما يمكنهم التقاط صور أو تسجيل فيديو جديد أو اختيار ما هو موجود سابقًا في الاستديو. هذا ويمكن إضافة تأثيرات، وملصقات، ونصوص، ورسومات إلى القصص ثم مشاركتها.

وتسمح الميزة الجديدة لمشرفي المجموعات بمراجعة كل قصة ينشرها أحد أعضاء المجموعة قبل عرضها للجميع، وذلك سيكون افتراضيًا ضمن المجموعات التي تطبق هذه السياسة للمنشورات العادية.