دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كوالكوم تعلن عن منصة الرؤية الذكية Vision Intelligence Platform للكاميرات الذكية

أثناء كشفها عن رقاقة ومنصة المعالجة للهواتف الذكية، Snapdragon 855، أعلنت شركة كوالكوم عن رقاقة ومنصة جديدة باسم Vision Intelligence Platform تحمل معالج رؤية حاسوبية مخصص للكاميرات، حيث تستهدف من خلالها الشركة إلى رفع كفاءة الكاميرات الذكية باختلاف مكان تواجدها.

وبينما أعلنت الشركة تواجدها مع Snapdragon 855 لكاميرات الهواتف الذكية، إلا أنها تحدثت عن تخصيص الرقاقة لأجهزة الكاميرات المختلفة؛ مثل الكاميرات الرياضية، كاميرات المراقبة، كاميرات 360 درجة، وكذلك الأجهزة الآلية (روبوت).

والمميز في هذه رقاقة منصة Vision Intelligence Platform أنها تستطيع دعم الفيديو بدقة 4K، بجانب تشغيل عدة فيديوهات في نفس الوقت بدقة منخفضة، ومسايرة كاميرات 360 درجة، بالإضافة لدعم الشاشات المنحنية عالية الدقة، كما أنها تقدم ميزة تجنب العوائق عند استخدامها في الروبوت، بجانب مزايا لكاميرات الحركة.

وبحسب الشركة، فإن المزايا التي تقدمها الرقاقة متعددة بتقنيات ذكاء اصطناعي كبيرة لكن الأمر عائد للشركات المصنعة بكيفية الاستفادة منها.

يُذكر، أن الشركة تحدثت عن رقاقتين ستظهران في البداية؛ حيث تأتي الأولى QCS605 لدعم دقة 4K و60 إطار في الثانية، فيما تأتي الثانية QCS603 لدعم 4K و30 إطار في الثانية.

وتسعى كوالكوم من خلال رقاقات منصتها Vision Intelligence Platform إلى توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكاميرات بشكل أكبر، مما يساعد على معالجة الصور والتعرف عليها أسرع من السابق الأمر الذي يساهم في تحسين الاستخدام في كافة المجالات.

التدوينة كوالكوم تعلن عن منصة الرؤية الذكية Vision Intelligence Platform للكاميرات الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.