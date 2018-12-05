الهلال والمريخ وترقب لمعارك الادغال.. بقلم رمضان احمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

# الزعفوري ورغم الرباعية متخوف ويحذر اللاعبين

# تاهل الهلال نريده بجدارة من هذا الدور التمهيدي

# الكونغولي مبومبو هل يعيد ذكريات امبيلي بالهلال

# لاعبو الهلال في معنويات عالية والشغيل يطمئن الجماهير

# مجهودات كبيرة لفضائية الهلال لنقل المباراة ووضع الأهلة امام الحدث

# مدربان في الساحة أمل ومستقبل الهلال مع البطولات الافريقية

# المريخ في اخطر المغامرات من يوغندا والزلفاني يلعبها دفاعية

# مجلس المريخ يقيل عبدالصمد من أمانة المال ويهدد بالقضاء

# نمور دار جعل نتيجة افضل من المريخ ولكن !!؟

# الكونغولي أقوى من الجيش الزنزباري والأفاعي اليوغندي

# النهائي الكونفدرالي يقدم اغلى الدروس والرجاء فريق فوق التوقعات

# الأسبوع الثاني للممتاز بدون بطاقات حمراء وركلات جزاء لغياب المريخ

# مقارنة بين جمال سالم حارس المريخ السابق وجمال سالم حارس الهلال الحالي

# اقتربنا تماماً من لحظات الحسم

والطريف او الغريب او الجديد في الامر ان كلا الفريقين الهلال والمريخ يلعب غداً الاربعاء وتقريبا في توقيت واحد

والقاعدة هنا لكليهما تترقب لحظات الحسم والتاهل للمرحلة التالية او الوداع

حتى الان نظريا حظوظ الهلال هي الأكبر بعد رباعية امدرمان وممكن ان يصعبها الهلال اكثر واكثر لو استغل اندفاع خصمه وخطف هدفا ،

بالنسبة للمريخ وبعد الفوز المتواضع بهدفين لهدف وولوج هدف في شباكه فان موقفه اكثر صعوبة وقد يكون اقرب للوداع ، مالم تحدث معجزة مع الخطة الدفاعية التى سيتبعها المدرب في ظل غياب عناصر مؤثرة مثل بكري المدينة وسومانا ،

واليوغندي الذي شاهدناه بامدرمان خطر على ملعبه بكل تأكيد وحتى هجماته لم تخلو من خطورة ، وقد يكون التحكيم عصره بعض الشيء في امدرمان وجعله يمنح المريخ ركلتي جزاء في المباراة

ركلات الجزاء أصبحت ماركة مسجلة للمريخ محلياً وخارجيا ،

حكم قمة الهلال واهلي شندي لم يعرف او يسمع بقاموس ركلات الجزاء هذا ،

# نقترب من المباراة ومن خلال مخاطبة مدرب الهلال الزعفوري للاعبين وأهمية المباراة وضرورة الفوز رغم الرباعية نراه متخوف من المفاجآت خاصة بعد التعادل المخيب للهلال في الممتاز امام اهلي شندي وفشل الهجوم المكثف في فك شفرة الدفاع وهز الشباك ،

الحق يقال ومن هذا الدور عودنا الهلال التأهل رايح جاي وفي أحايين كثيرة بالفوز داخل الارض وخارج الارض ناهيك عن الفوز او التعادل او الفوز على ارضه والتاهل بفارق الأهداف ، حتى في مراحل متقدمة في ترضية الكونفدرالية وهو يعبر للمجموعات ، لذلك الجماهير وكل الأهلة تتطلع غداً لفوز كبير وتأهل بجدارة

وحقا كم أعجبتنا تصريحات اللاعبين والتى تناقلتها المواقع خاصة الشغيل وهم يطمئنون القاعدة هنا بتحقيق الفوز والعودة بتأهل مشرف ،

وأعجبني حقيقة عبر المواقع تصريحات لنجم الهلال السابق امبيلي وهو يشير لذكرياتها مع الهلال ويذكرنا باحلى الأهداف التى سجلها والحق ذلك الهدف الذي اهل الهلال كان تاريخيا براعة بعد انفراد وتسجيل، والاهم من كل ذلك اننا عندما نتذكر ذلك الهدف نتذكر البرنس هيثم مصطفى صانع الهدف، هدف خالد ، نتمنى ان تعود مثل هذه التمريرات القاتلة

ونتمنى ان يكون مواطنه الكونغولي مبومبو في الموعد ويعيد لنا تلك الذكريات الحلوة، وأظنه يسير في الطريق الصحيح مع البدايات الجيدة والتسجيل في اول مباراة افريقية

اعتقد ان الهلال موعود بالتاهل وتبقى التحديات في المرحلة القادمة

الحق يقال ان التعادل مع النمور ازعج الكثيرين ومستوى ومصير هذا المدرب ، والتساؤلات هل سيبدأ الهلال في نزيف النقاط من على ملعبه بمثل هذه التعادلات التى لا مبرر لها ،

بدأ الهمس جهرا ، وعلى الهلال بعد ان يتأهل للدور التالي ان يفكر في مدرب ، كثيرون يؤملون في الفرنسي كارتيرون مدرب مازيمبي السابق والاهلى القاهري اخيراً الذي وصل بالفريق للنهائي وودع البطولة بفارق الأهداف ،

وهناك من يرشح مدرب فيتاكلوب الكونغولي الذي وصل نهائي الكونفدرالية وودع امام الرجاء بفارق الأهداف ،

الحق يقال ان الهلال بحاجة لمدرب في هذا المستوى ، ونتمنى ان يعجل الكاردينال اوان يواصل الزعفوري مع تعيين مساعد وطني وياحبذا لو كان البرنس صاحب الشخصية الكبيرة والمتطلع دائماً للأفضل والاحسن ،

الدور القادم دور ال ٣٢ ليس بالسهل سواء أكان الفريق التونسي او الرواندي ،

# المريخ يقاتل وفق إمكانياته وظروفه التى منعته من التسجيلات وحتى ولو ودع فانه غير ملام ، يمكن ان يقاتل في البطولة العربية بعد الفوز العريض بامدرمان امام اتحاد الجزائر ،

اخبار يوغندا تقول بان المدرب سيركز على تأمين الدفاع واستغلال سرعة تيري في الهجمات المرتدة ، سيلعبها دفاعية خوفا من اهتزاز الشباك وربما يدفع بأمير كمال في وسط الملعب ويركز على صلاح نمر والجس في الدفاع برغم ان الجس يقال انه وصل متأخراً لانه لم يرافق البعثة مباشرة من الخرطوم

ربما لايبدأ الغربال والتش ويستمر في التركيز على عناصر الشباب والقوة الرشيد والتكت وعجب واحمد ادم ،

منجد النيل نتمناه منقذ المريخ في هذه المباراة .

لحن الختام

# رافقت قناة الهلال بعثة الفريق وكالعادة ظلت توثق للحدث والتمارين وكل التحركات وتبذل القناة جهود كبرى لنقل المباراة ، نتمنى ان تكلل بالنجاح حتى تسعدالقاعدة الهلالية المتابعة والعاشقة لفريقها ،

# ومع الهلال والمريخ يقاتل اهلي شندي في الادغال في مواجهة الكونغولي

ونظريا نتيجة النمور افضل من المريخ بحكم انه فاز بهدف نضيف وحرم خصمه من الوصول لشباكه ، وبالتالي فان خصم يحتاج لهدفين حتى يتأهل ، عكس المريخ والذي يمكن ان يطيح به هدف وحيد نظيف ،

وبالتالي فان كلا الفريقين امام تحدي كبير ، ويمكن ان تسهل المهمة لو عرفا كيف يخطفان هدف ،

صحيح ان نتيجة النمور افضل ، لكن مستوى خصمه افضل من الفريقين الآخرين الجيش الزنزباري والأفاعي اليوغندي ، وقد يودع ويتأهل المريخ ،

الامر يحتاج لجهد كبير ،

# مباراة النهائي الكونفدرالي والذي توج به الرجاء المغربي حملت العديد من الدروس والعبر

اولا الفوز المريح داخل الارض دائماً عنوان للعبور

الاحتفاظ بالشباك نظيفة عنصر اكثر من مساعد

التسجيل في شباك الخصم خارج الارض مفيد

وهكذا استفاد الرجاء من هذه الناحية ، بكر بتعزيز تقدمه على ارضه بالثلاثية النظيفة بهدف في معقل فيتاكلوب في ملعب الشهداء بكنشاسا ، وبعد ذلك ورغم انتفاضة الكونغولي لكنه لم يتجاوز الثلاثة اهداف والمطلوب فوزه بخماسية حتى يتأهل ،

نتمنى ان نستفيد من هذه الدروس التى تقدمها لنا الفرق الافريقية ، والمستوى في حد ذاته كبير ومتطور ،

# وتأكيدا لحديث أسد المريخ عبر “الجوهرة الرياضية” اقال مجلس المريخ امين المال عبدالصمد محمد عثمان من منصبه وأوكل المهمة لأحد أعضائه ضمن عدد من القرارات الاخرى والمتعلقة بمستقبل المجلس والنظام الاساسي وتحديد موعد لاجازته ،

دولارات الكلاسيكو فجرت الأزمات بالمريخ والمشكلة انها حلت معضلة كلتشي والذي كان سيكلف المريخ الكثير ،

للقرارات ما بعدها ،

# ربط البعض بين خلو الجولة الثانية للممتاز من الكروت الحمراء وكذلك ركلات الجزاء لغياب المريخ وعدم مشاركته في مواجهة الامل

الحق يقال ان المريخ اكثر فريق احتسبت له ركلات جزاء من خلال هذا الموسم على المستوى الافريقي والمحلي ،

بعض المريخاب يعللون ذلك لمواهب لاعبي المريخ داخل الصندوق

ونقول المواهب لا تحتاج لركلات جزاء وانما تعرف طريق الشباك مباشرة .

الحالة

# غانا وكينيا للنهائيات الافريقية بعد الإطاحة بسيراليون ، والسبب التدخلات الحكومية في الشان الكروي ،

الحظ دائماً ضدنا حتى في ابعاد المنتخبات فانها لا تكون ضمن مجموعتنا ،

وحتى المغرب المرشحة للتنظيم ليست في مجموعتنا وانما في مجموعة الكاميرون الذي سحب منها الترشيح ، بمعنى ان الكاميرون ستكون موجودة ،

# قرار الهلال بخصوص الروابط الخارجية ، هل له علاقة بانتخابات رابطة الدوحة ،

القرار منح الرابطة الحالية بقيادة بتري الاستمرار الى حين توفيق الاوضاع ،

اعتقد بترى اجتهد كثيراً برغم انه في أحايين كثيرة يتحمل الصرف لوحدة

نتمنى ان تتوحد كل الجهود وان تتوحد كل الأطراف وتكون لنا روابط مؤثرة بحق وحقيقة ،

# ملعب الهلال الذي قام الراحل بيلاتشي بتقليصه بحكم خبرته وتجاربه ، اصبح سببا الان في عدم انتصارات الهلال على ملعبه ، نفس الملعب بهذا الوضع او الوضع الجديد يستفيد منه الخصم ايضا

ولكن في النهاية دعونا نتفاءل ،

# والمريخ يلعب في يوغندا يفتقد حقيقة حارسه السابق جمال سالم ، الذي يعرف الكرة اليوغندية وتعرفه ،

جمال سالم من اول مشاركة مع الهلال حافظ على الشباك نظيفة

سالم مكسب للهلال وخسارة للمريخ

سالم مع المريخ تراجع مستواه رغم البدايات القوية والوصول للمربع الذهبي افريقيا ، والان اللاعب يتطور مع الهلال ومع منتخب بلاده وحتما سيكون مع الهلال في الموعد في الكثير من المناسبات ،

# تنشط جدة وروابطها واللجنة الرياضية لتنظيم دورة الوفاء للراحل على همشري ،

انتظمت الكثير من الاجتماعات واللقاءات وتفاعل الكثيرون ومكانة الراحل في نفوس الكل،

المقدمات تؤكد البشريات الكبرى بنجاح الدورة ،بالتوفيق