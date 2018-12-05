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مفوضة حقوق الإنسان الأممية تطلب تحقيقا دوليا في "جريمة قتل خاشقجي البشعة"

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ونقلت وكالة "رويترز" عن باشليه القول إنه "هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن جريمة قتل البشعة".

© AP Photo / Lefteris Pitarakis

تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني على خلفية مقتل خاشقجي
وأصدرت النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لدورهما في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وكانت النيابة العامة  أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وقالت النيابة العامة إن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد ، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

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