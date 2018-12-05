صحيفة: "قرار كارثي" غير مسبوق يثير الفزع في السودان

ونقلت صحيفة "الجريدة" السودانية، أمس الثلاثاء، عن عدد من أصحاب وكالات السفر والسياحة في السودان، قولهم إنه سيتم تحرير سعر الصرف لتذاكر الطيران من 18 جنيها، بحيث يتم تحديد سعر التذاكر يوميا حسب آلية تحديد سعر الصرف، على أن يتم تنفيذ القرار ابتداء من الثاني من الشهر الجاري.

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ووصف أصحاب وكالات السفر والسياحة، القرار بالكارثي، مؤكدين أنه سيؤدي إلى زيادة أسعار التذاكر بنسبة 60% وبالتالي تفاقم معاناة المواطنين في السودان.

وكشفت المصادر أن "هناك شركات طيران مهددة بالتوقف، فيما قلصت عددا آخر من الشركات رحلاتها، كما حذرت المصادر من خطورة القرار، معتبرة أنه ضرب صناعة الطيران في مقتل، وسيؤدي إلى ارتفاع سعر الشحن الجوي من 4 جنيهات للكيلو إلى 12 جنيها".

وتوقع أصحاب الوكالات، أن يؤدي القرار إلى تراجع نسبة المبيعات، بالإضافة إلى تزايد أسعار الدولار بالسوق الموازي، ولفتوا إلى أن الوكالات ستقع في إشكالات جديدة لصعوبات ستواجهها في التوريد لشركات الطيران بالدولار لأنها لا تملك طرقاً أخرى للحصول على العملات الصعبة غير السوق الموازي، وذلك وفقا للصحيفة السودانية.

ونقلت "الجريدة" عن صاحب وكالة، أن سعر تذكرة السفر إلى السعودية سيرتفع من 13 إلى 25 ألف جنيه، بينما سيرتفع سعر تذكرة الطيران للأردن من 13 إلى 26 ألف جنيه، وسيزيد سعر التذكرة إلى مصر من 8 آلاف جنيه لأكثر من 23 ألف جنيه.

وكانت الوكالات قد استنجدت بالبرلمان والطيران المدني لإثناء شركات الطيران عن التعامل بالدولار، وتم عقد اجتماع ضم البرلمان والطيران المدني وشركات الطيران وممثلين لوكالات السفر، إلا أن الاجتماع خلص إلى تحرير سعر صرف تذاكر الطيران وفقا لأسعار آلية تحديد سعر الصرف، وذلك وفقا للمصادر.