البحرين: مناورة مع الجيش الباكستاني لمكافحة الإرهاب

المنامة/ الخليج 365-

أعلنت البحرين، الأربعاء، عن تنفيذ مناورة مع الجيش الباكستاني بعنوان "بدر 3" في مجال مكافحة الإرهاب.

ووفق وكالة أنباء البحرين الرسمية، "جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، لتنفيذ التمرين المشترك (بدر 3) لمكافحة الإرهاب، اليوم، في رئاسة الحرس الوطني".

وقال الرائد، سلمان آل خليفة، قائد وحدة العمليات الخاصة البحرينية، إن "تنفيذ هذا التمرين بنسخته الثالثة يأتي امتداداً للنسخة الأولى والثانية من التمرين المشترك "بدر 1 وبدر 2 " والذي نفذت في باكستان، بينما يتم تنفيذ تمرين بدر 3 في البحرين".

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عن موعد التنفيذ وعدد القوات المشتركة، غير أن مناورة بدر 1 و2 نفذت بباكستان عامي 2015 و2017.