الحكومة اليمنية: عازمون على خطوات لبناء الثقة بمشاورات السويد

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عزمها على تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في المشاورات المرتقبة مع الحوثيين في السويد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية اليمني، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، خالد اليماني، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض، رئيسة رابطة أمهات المعتقلين (يمنية أهلية حقوقية)، أمة السلام الحاج، قبيل مغادرة فريق الحكومة المفاوض إلى السويد.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية عن اليماني تأكيده على "عزم الحكومة تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد".

وأوضح اليماني أن ما يتقدم سيكون "من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا".

من جانبها، قدمت "أمة السلام" عرضا نقلت فيه أصوات ومعاناة المرأة اليمنية وأمهات المعتقلين.

وأشارت إلى أن "مليشيا الحوثي ما زالت تمارس الاعتقالات التعسفية والتعذيب حتى اللحظة، بما ينافي كافة القوانين والأعراف الدولية"، حسب المصدر نفسه.

والثلاثاء، غادر الوفد الحوثي المفاوض صنعاء، على متن طائرة كويتية برفقة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للمشاركة في مشاورات السويد، التي من المتوقع أن تبدأ غدا الخميس.

وقبلها بيوم، وصل غريفيث صنعاء في مهمة لنقل الوفد الحوثي المفاوض على متن طائرة كويتية.

ومنذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثي، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، ويسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.