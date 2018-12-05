ليبيا.. إغلاق جميع الموانئ النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية

طرابلس / الخليج 365

قررت ليبيا، الأربعاء، إغلاق جميع الموانئ النفطية في عموم البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة.

وجاء الإعلان عن إغلاق جميع موانئ "الزويتينة" و"البريقة" و"السدرة"، عبر صفحة ميناءي البريقة والزويتينة النفطي على فيسبوك.

وقدرت المؤسسة انخفاض الإنتاج الناتج عن الغلق بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، من إجمالي إنتاج البلاد البالغ قرابة 1.1 مليون برميل يوميا.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم، بهطول أمطار غزيرة ومصحوبة برياح قوية منذ أمس الثلاثاء.