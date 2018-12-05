“الصحة” في المدينة المنورة تشارك في اليوم العالمي للتطوع 2018م بأكثر من (4) آلاف متطوع في (544) مبادرة لخدمة المجتمع

الخليج - ياسر الحبيشي

تشارك الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة والقطاعات الصحية التابعة لها في اليوم العالمي للتطوع الموافق ليوم الأربعاء 5 ديسمبر بإجمالي (4163) متطوع من خلال (544) مبادرة تطوعية لخدمة المجتمع، كما يبلغ إجمالي الساعات التطوعية (11104) ساعة في (44) منشأة صحية بالمنطقة، ويهدف تفعيل اليوم العالمي للتطوع إلى تأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة ولتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، وإيجاد سياسات تشجع الأعمال التطوعية لاسيما في المجال الصحي مما يتواكب مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 في تطوير جانب العمل التطوعي ومضاعفة نسبة المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع.

من جانبه أوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة منطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الرفيعي بأن صحة المنطقة تتبنى هذا العام أكثر من (500) مبادرة تطوعية تتلخص في (المسح الصحي، إكتشاف متلازمة الأيض، خدمة ضيوف الرحمن، تغيير نمط الحياه الصحي، الإهتمام بتغذية أفراد المجتمع، الإكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، توفير البيئة الصحية السليمة، الدعم النفسي والإجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن والأيتام ومرضى السرطان).

وأضاف بأن المبادرات التي تم إطلاقها تزامنا مع الحملة التي تنفذها وزارة الصحة على مستوى المملكة بعنوان (تطوعي صحة) تهدف إلى خفض نسبة الوفيات والإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والإكتشاف المبكر للأمراض السرطانية، وزيادة نسبة الوقاية من الإصابة بالأمراض الموسمية للحجاج والمعتمرين القادمين من شتى بقاع العالم، ونشر الوعي بين سيدات المجتمع لتقليل الإصابة بسرطان الثدي، وتهدف أيضا إلى التركيز على زيادة الوعي بالتعليم الصحي والوقاية من الأمراض مما يؤدي إلى انخفاض معدل إنتشار الأمراض والحوادث والذي سيؤثر إيجابا على مستوى الصحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 فقد تبنت “الصحة” تنفيذ حملة (تطوعي صحة 2) على مستوى جميع منشآتها الصحية، بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها من منطلق كون العمل التطوعي ظاهرة حضارية واجتماعية ووسيلة مُثلى إلى التعاون والترابط الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع.