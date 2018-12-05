صحيفة الخليج الالكترونية

تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً على توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وعدد من الشركاء في القطاع الخاص، بهدف تبني تجهيز غرف متعددة الحواس لذوي الإعاقات الخفية في المجمعات التجارية وعددا من المواقع.

وتعمل هذه الغرف عبر إضافة مؤثرات تنبيهية خاضعة للتحكم باستخدام مؤثرات التحكم بالمدخلات الحسية (ما يراه ويسمعه ويلمسه ويتذوقه ويشمه).

وقال المشرف العام على الإدارة العامة لرعاية المسنين في الوزارة عبدالله المهنـا، إن الوزارة تهدف من وراء هذه المبادرة إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسهيل مشاركة جميع فئات المجتمع والاستمتاع بالتسوق، بالإضافة إلى إبراز صورة إيجابية وتنافسية للملكة عن الدور الذي تقوم به لخدمة هذه الفئة الغالية من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذلك تسليط الضوء على أفضل الممارسات في خدمة المجتمع ودور القطاع الخاص الفعال.

وأضاف المهنا أن المستفيدين من هذه الغرف العلاجية هم الذين لديهم إعاقات نمائية شديدة مثل التوحد وغيره من الاضطرابات النمائية الشديدة وحالات الشلل الدماغي الشديدة والتي يصاحبها إعاقة حركية شديدة، وكذلك ممن لديهم اضطرابات فرط الحركة وعجز الانتباه والتركيز والأطفال الذين لديهم صعوبات تعلم وكبار السن المصابين بالزهايمر.