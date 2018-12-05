قوات_الاحتلال تعتقل 7فلسطينيين من محافظتي رام الله وسلفيت

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي رام الله و سلفيت.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ، ثلاثة شبان فلسطينيين من قرية دير نظام شمال غرب رام الله بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة سلفيت،وقراوة بني حسان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، إضافة إلى الأسير المحرر حسام أنيس حرب من قرية إسكاكا شرق محافظة سلفيت.