شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 14 شخص تورطوا في وفاة مواطنة إثر خطأ طبي بالدمام والان مع التفاصيل

أحالت اللجنة المشكّلة للتحقيق في واقعة وفاة المواطنة ” ندى المبارك ” إثر خطأ طبي بإحدى مستشفيات الدمام 14 شخصا إلى اللجنة الطبية الشرعية، وذلك بعد أن أثبت تقرير اللجنة صحة الإتهام وفقاً لتصريحات نجل الضحية .

وأكد نجلها المواطن محمد الناصر أن التحقيقات أثبتت صحة اتهام العائلة بخطأ المستشفى الذي أسفر عن وفاة والدته ، وتم والتحفظ على قائمة تضم 14 شخصا، بوظائف مختلفة، ما بين متدربين واستشاريين ومدير مناوب، وجميعم مواطنون باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الكويتية.

وكشف أن تقرير اللجنة تضمن اعترافا بوجود سلبيات أبرزها تأخر وصول الاستشاري لمباشرة الحالة، وعدم الكشف مبكرا بالسونار، فضلا عن عدم إدخال الحالة للعناية المركزة.

الجدير بالذكر أن المواطنة ندى المبارك ” 50 عامًا ” دخلت إلى مستشفى البرج الطبي بالدمام إثر شعورها بألم في المرارة لتفاجأ عائلتها بوفاتها وعلى الأثر تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد اتهامهم للمستشفى بالخطأ الطبي .