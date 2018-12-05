شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعوة الملك سلمان لأمير قطر.. هل يتغير المشهد؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الرياض في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتشهد العلاقات القطرية السعودية توترا حادا بعد إعلان الرياض ومعها ثلاث دول عربية (مصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر سياسيا واقتصاديا وتجاريا منذ يونيو 2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأثرت هذه المقاطعة على مجلس التعاون الخليجي المكون أيضا من (سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات) .

وأفادت وكالة قنا القطرية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، دعا الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوكالة:"الرسالة قام بتسليمها الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، أمس الثلاثاء".

ولم تعلن قطر عن مستوى التمثيل في القمة المقبلة، وما إذا كان أميرها سيترأس وفد بلاده ام سيوفد من ينوب عنه، في وقت يرى فيه محللون أن تلك القمة لن تؤثر في الموقف السياسي الحالي بين قطر والسعودية.

و كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري شرط إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، وذلك بعد ساعات من دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة الخليجية في الرياض الأحد المقبل.

وجدد شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية — الكويتية، أمس الثلاثاء، تمسك بلاده بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال وزير الخارجية المصري، قبيل مغادرته الكويت: "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".