شكرا لقرائتكم خبر عن طرد دبلوماسي روسي من سلوفاكيا والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني، الأربعاء، إن بلاده طردت دبلوماسيا روسيا بعد معلومات من المخابرات العسكرية تفيد بتورطه في أنشطة تجسس في سلوفاكيا.
وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي، خلال تصريحات للصحفيين: "طردنا الدبلوماسي الروسي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني وغادر سلوفاكيا خلال 48 ساعة".
وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعلن في مارس/آذار الماضي طرد 7 دبلوماسيين روس كإجراءات، ردا على استخدام غاز للأعصاب من أجل تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة، كما رفض الحلف 3 طلبات اعتماد أيضا على خلفية القضية ذاتها.
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