شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن صاحب مقطع “لو عندك واسطة” بكفالة والان مع التفاصيل

أكدت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية أنه تم الإفراج عن صاحب مقطع “لو عندك واسطة” بكفالة، أمس الثلاثاء، في قضية المقطع التي سجلت ضده من قبل مستشفى بيش العام، إذ لم تثبت التهم الموجهة إليه من قبل المستشفى، ولم يظهر قيامه بالتصوير في المقطع المتداول، وإنما من قبل آخرين وهو يشكو من جراء عدم نقل مريضه.

وكشفت وسائل الإعلام أن إيقاف صاحب المقطع تمَّ على ذمة قضية أخرى، وهي قضية حقوق مالية خاصة بأمر من محكمة محافظة بيش، وليس قضية شكوى المستشفى.

وقال أحد أفراد أسرة صاحب المقطع، إنه مدين بمبلغ 123 ألف ريال (32.800 دولار)، ويَعول أسرته من الضمان الاجتماعي، وليس له أبناء موظفون، مضيفًا أن دعوى صحة جازان – ممثلة في مستشفى بيش – لم تثبت، وتم إطلاق سراحه بكفالة، لكن الديون أعادته للتوقيف.

ولقي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تفاعلًا وتعاطفًا من قبل ناشطين، بعد أن ظهر سعودي فيه وهو يشكو من سوء المعاملة بمستشفى بيش، مبيّنًا أنهم رفضوا نقل مريض يخصه، لأن “ليس لديه واسطة”، على حد قوله.