شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية زرع رحم من متبرعة متوفية والان مع التفاصيل

شهدت البرازيل نجاح أول عملية زرع رحم من متبرعة متوفية تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى العالم ، من خلال عملية قيصرية بعد 35 أسبوعا و3 أيام لطفلة وزنها 2550 جرام.

ووفقاً لمجلة ” لانسيت ” الطبية فإن الأطباء قاموا بتوصيل أوردة من رحم المتبرعة بأوردة المتلقية، وكذلك توصيل الشرايين والأربطة والقنوات المهبلية .

وقالت الباحثة البرازيلية ، ” داني إيزنبرغ ” ، أن زراعة الرحم أجريت في سبتمبر 2016 عندما كانت المتلقية عمرها 32 عام .

وتأتي هذه الولادة بعد فشل 10 حالات سابقة، في الولايات المتحدة و التشيك ، وتعتبر بريق أمل أمام النساء اللاتي يعانين من العقم بعد أن كان الخيار الوحيد أمامهن التبني أو تأجير الأرحام ، خاصة مع زيادة أعداد النساء الراغبات في التبرع بالرحم بعد وفاتهن .

الجدير بالذكر أن المرأة البرازيلية التي أجريت لها عملية زراعة رحم كانت قد ولدت بدون رحم بسبب حالة تسمى متلازمة “ماير روكيتانسكي كوستر هاوزر”، وكانت المتبرعة تبلغ من العمر 45 عاما وتوفيت نتيجة جلطة .