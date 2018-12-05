شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: نستعد للبدء في بناء وصيانة وتحويل ما لا يقل عن 120 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى: إن الوزارة تستعد للبدء في بناء وصيانة وتحويل ما لا يقل عن 120 مدرسة بمناطق المملكة المختلفة، ضمن “مسار البناء والصيانة والتحويل” الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.

وأبان العيسى، أن الميزانية المرصودة للبرنامج المزمع تنفيذه تصل لـ400 مليون ريال سنوياً، وسينفذ في مدة لا تقل عن 28 عاماً، لإنشاء وصيانة وتحويل 120 مبنى تعليمياً، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير المباني التعليمية وتحسين بيئة التعليم بالمدارس، والاستغناء نهائياً عن المباني التعليمية المستأجرة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال جلسته التي عقدها بقصر اليمامة أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على تنفيذ “مسار” لإنشاء وصيانة وتحويل ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق المملكة المختلفة.