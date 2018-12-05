القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن 152 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن 152 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر.

ودعت جماعات إسرائيلية متشددة الى اقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه"، الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

وعادة ما تشهد الأعياد اليهودية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المقتحمين للمسجد.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي من المسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، قد أشارت إلى أن الاقتحامات التي بدأت عام 2003 شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الحالي.

ومنذ ذلك الحين طالبت دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى ولكن دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية.