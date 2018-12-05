الأطفال المعوقين بعسير يحتفلون باليوم العالمي لذوي الإعاقة

ابها

تحت شعار المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة “أهلا بالغالين” أقام مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم حفلاً ترفيهياً برعاية الأستاذة جوهرة بدوي مديرة خدمات الطالبات بتعليم منطقة عسير ، وبحضور الأستاذة خلود العسيري منسقة الشراكة المجتمعية ، وعدد من الجهات التعليمية والطبية بالمنطقة ، وبحضور أولياء أمور الأطفال ، و تضمن الحفل العديد من الفقرات التوعوية والترفيهية ، بدأ الحفل بترديد الاطفال النشيد الوطني كما تم استعراض إنجازات المركز في المجالات الطبية والتعليمية ، وقصص النجاح للأطفال الذين تحسنت حالاتهم بشكل ملحوظ خلال العام 2018م ، كما قدموا فقرات ترفيهية ومسابقات وهدايا للأطفال ، وبعض الأنشطة الإدراكية والمهارات الحركية الدقيقة.

وقال مدير المركز عبدالله المحسني : يأتي هذا الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ، والذي خصص في كل عام لإخواننا وأطفالنا من ذوي الإعاقة ، وذلك للاهتمام بهم بشكل أكبر على كافة المناحي ؛ إلا أن الجمعية حرصت في هذا العام ، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبني فكرة ؛ أن يكون ترفيهياً وذلك من خلال برنامج المهرجان الوطني الترفيهي لذوي الإعاقة ( أهلا بالغاليين ) والذي بدأ أعماله عبر مراكز الجمعية المنتشرة على مستوى المملكة ، وبالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة و مؤسسات المجتمع المدني .

وأضاف المحسني ” بالنسبة لنا فإن هذا اليوم هو امتداداً لبقية الأيام الأخرى من العام، والتي نحاول فيها أن نبذل قصارى جهدنا لرعاية هذه الفئة التي نعتز بها بشكل كبير، ونُكن على الدوام لها كل التقدير والاحترام، مشيراً إلى أنه لا زالت هناك العديد من الفعاليات التي يقيمها المركز خلال هذا الاسبوع، منها فعالية ستقام في مجمع الراشد مول بأبها يوم الجمعة القادمة بإذن الله.

من جهة أخرى شارك عدد من أطفال المركز اليوم في حفل تدشين حملة ” كلنا متطوعون” والذي أقامته جامعة الملك خالد بأبها بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وبرعاية كريمة من معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي حيث تقدم الأطفال ذوي القدرات الفائقة “عبد العزيز” و ” تالا ” قائمة فريق “بادر” للتطوع والذي انطلق من مقر الجامعة للقيام بالأعمال التطوعية إلى عدد الحدائق والمنتزهات بالمنطقة.