قوات_الاحتلال تطلق منطاداً مزوداً بكاميرات للمراقبة مقابل بلدة في الجنوب اللبناني

الخليج - واس أطلقت القوات الإسرائيلية اليوم منطاداً مزوداً بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون الجنوبية اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، اليوم، أن القوات الإسرائيلية كانت قد ركبت خلال الساعات الصبح الأولى، كاميرا مثبتة على قسطل حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عند محلة العبارة مقابل طريق عام كفركلا وموجهة نحو الأراضي اللبنانية.

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