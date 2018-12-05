الذهب ينخفض عن ذروة 5 أسابيع مع صعود #الدولار

صحيفة الخليج الالكترونية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتنخفض عن ذروتها في أكثر من 5 أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة وذلك مع صعود الدولار.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1235.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أكتوبر عند 1241.86 دولار للأوقية في الجلسة السابقة،فيما نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1240.7 دولار للأوقية.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى غولد سيلفر سنترال في سنغافورة “الذهب يسترشد بالدولار الأميركي أساسًا.. حركة اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح لأن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض الشيء.”

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حوالي 0.2 بالمئة لكن العملة تظل تحت ضغط، وسط مخاوف حيال النمو الاقتصادي بفعل تراجع عوائد الخزانة.