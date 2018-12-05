الداخلية: بهذه الطريقة تُبلغ عن “إساءات” وسائل التواصل في دقائق

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت وزارة الداخلية من يتعرضون للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التبليغ عن المُسيئين عبر تطبيق “كلنا أمن” وذلك عن طريق اختيار أيقونة “الدوريات” لتسجيل البلاغ.
وأوضحت الوزارة أن المساس بالحياة الخاصة عبر استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.
وشددت الوزارة على المواطن والمقيم أن لا يتردد في الإبلاغ عن مرتكبي المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر تطبيق “كلنا أمن”، وذلك بالدخول إلى التطبيق وتسجيل البلاغ عبر أيقونة “الدوريات”.
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