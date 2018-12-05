أمطار #جدة تتسبب في إغلاق هذا النفق

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 الإغلاق المؤقت لنفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب بسبب تجمع مياه الأمطار. وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة صباح اليوم الأربعاء.

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