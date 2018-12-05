بالفيديو.. 4شبان يسلبون وافدًا #شرطة_جدة تحيلهم لـ #النيابة_العامة

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت شرطة محافظة جدة من توقيف أربعة متهمين، في العقد الثاني من العمر، لاعتدائهم على أحد الوافدين، أثناء مروره بأحد الاحياء السكنية بمحافظة جدة، وسلب محفظته منه بالقوة والإكراه، وتحيل القضية للنيابة العامة.

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