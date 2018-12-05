شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 25 عاما لجندي أمريكي حاول مساعدة داعش والان مع التفاصيل

حُكم على جندي أمريكي بالسجن 25 عاماً ووضعه تحت المراقبة لمدة 20 عاماً أخرى لمحاولته مساعدة تنظي داعش الإرهابي .

وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي - في بيان الثلاثاء - "الجندي الأمريكي ايكيكا كانج، (35 عاما) تعهد بالدفاع عن الولايات المتحدة بصفته عنصرًا في جيشنا، لكنه خان بلاده بإعلانه الولاء لتنظيم (داعش) ومحاولته إرسال وثائق له".

وفقا للسلطات الأمريكية، بدأ كانج في أوائل عام 2016 التقرب من أفكار التنظيم الإرهابي، وكان يشاهد بانتظام أفلامه الدعائية على الإنترنت.. كما أخبر المدعين أنه خطط لارتكاب عمل إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في هونولولو أو الثكنة التي يعمل فيها.

وكان الجندي الذي خضع لتدريب مكثف على القتال، قد نقل في صيف العام 2017 وثائق ومعدات عسكرية لعناصر في "إف بي آي" قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء لتنظيم "داعش".