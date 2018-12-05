شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة.. يذبح أمه إثر رفضها إعطائه المال لشراء المخدرات والان مع التفاصيل

شهدت إحدى قرى الصعيد المصرية جريمة بشعة تجردت من الفطرة الإنسانية بعد أن أقدم شاب عاطل على ذبح أمه بالمنجل الزراعي وفر هارباً .

وتفصيلاً فقد أكد شهود العيان أن مشكلة نشبت بين الشاب ووالدته بعد أن رفضت إعطائه المال لشراء المخدرات حتى استحكم الشيطان بعقله ودفعه إلى الجريمة الشنعاء، فيما قال آخرون أنه كان يعاني من إضطرابات نفسية سابقاً .

من جهتها تقت الشرطة بلاغ بالواقعة وتم معاينة الحادث وآداة الجريمة فيما لم يتم التوصل إلى الجاني بعد أن لاز بالفرار .