شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تستعد لطرح هاتف بكاميرا تصوير ثلاثي الأبعاد والان مع التفاصيل

تستعد شركة هواوي لطرح تقنية التصوير ثلاثي الإبعاد في واحد من هواتفها المقبلة، وفقا لتقارير من داخل الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية.

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن الهاتف الجديد من هواوي الذي سيزود بكاميرا قادرة على التصوير ثلاثي الأبعاد اختير له اسم كودي مؤقت هو Princeton.

وذكرت الوكالة أنه من المنتظر الإعلان رسميا عن الهاتف الجديد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، استعدادا لطرحه بالأسواق بداية العام الجديد.

وحسب ما أفادت "بلومبرج" فإن هواوي ستستعين بشركة سوني في تطوير هذه التقنية، كونها ستستخدم أجهزة استشعار متقدمة من صنع شركة سوني ستضيفها إلى كاميرا الهاتف الجديد، تمنحها القدرة على قياس المسافات والأبعاد للصور.

ويأتي سعي شركة هواوي لطرح هذه التقنية ضمن خطتها الطموحة للاستحواذ على سوق صناعة الهواتف الذكية بعد تخطيها لشركة أبل ومشاركتها لشركة سامسونج في المركز الأول كأكبر شركتين لتصنيع الهواتف الذكية في العالم.