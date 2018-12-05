شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وأمطار رعدية.. 4 تحذيرات من "طقس السعودية" والان مع التفاصيل

عدة تحذيرات أصدرها مسئولوا الرصاد الجوية، بشأن الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة، كتنبيه للمواطنين للاستعداد للطقس السئ.

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة والجوف الشرقية والحدود الشمالية).

وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتصل الرؤية إلى أقل من 1 كلم. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة الجوف تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وفي منطقة الباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.30 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية في القصيم بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

فيما تشهد منطقة الرياض أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

وأطلقت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشيطة على منطقة جازان.

ويبدأ التنبيه من العاشرة صباحا، ويستمر حتى الثامنة مساء، على المخواة، ويشمل قلوة، وحجرة، وقد يمتد إلى الباحة والمندق والاجزاء المجاورة لها.

كما أطلقت الهيئة، تنبيها، للمنطقة الشرقية، بوجود بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يبدأ من العاشرة صباحا ويستمر حتى الثالثة من صباح يوم غد الخميس، ويشمل حفر الباطن، والقيصومة، والأجزاء المجاورة لها.

وحذرت الهيئة من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصةة في العلا، موضحة أن الحالة تنتهي في تمام الساعة 2:00اليوكمالأربعاء.

كما توقعت، استمرار هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى لرؤية الأفقية على "مكة المكرمة – المدينة المنورة – حائل – الحدود الشمالية – العصيم – حفر الباطن".