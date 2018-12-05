شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 5 جنازات تكلفة في التاريخ.. صور والان مع التفاصيل

تقاس شهرة الفنانين بثرواتهم، فكلما زادت شعبيتهم زادت أموالهم وعاشوا حياة مرفهة نعموا فيها بهذه الثروة إلى أن يأتي الموت، وهو الحائل الوحيد بينهم وبين الاستمتاع بثرواتهم، ورغم ذلك يرفض بعض المشاهير أن يحظوا بجنائز عادية لا يتم إنفاق الملايين فيها لتكريمهم في مثواهم الأخير.



موقع "بيزنس بانديت" يستعرض أشهر وأغلى 5 جنازات في التاريخ، بعد وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش الأب الذي لم تتكلف جنازته الكثير مقارنة بشخصيات عامة رفضت عائلاتها أن تقيم لهم جنائز عادية.



1- الأميرة ديانا

لم تكن حياة أميرة القلوب الأميرة الراحلة ديانا عادية أو حتى وفاتها، فعام 1997 وتحديدَا 31 أغسطس بعد وفاة الأميرة متأثرة بإصاباتها في حادث سيارة خلال ملاحقة كاميرات "البابارتزي" (مصوري المشاهير) بعد تناولها العشاء مع صديقها دودي الفايد، تجمع مايقرب من 2 ونصف مليار شخص أمام شاشة التلفزيون لمتابعة جنازة الأميرة ديانا.

ورغم أنها طُلِقت من الأمير تشارلز قبل وفاتها، إلا أن العائلة الملكية منحتها جنازة ملكية في 6 سبتمبر 1997 لتكريمها كونها والدة ملك إنجلترا المتحمل،إذ أنجبت ابنين من تشارلز، هما هاري وويليام، وتكلفت الجنازة التي غنى فيها إلتون جون أغنيته الشهيرة "كاندل إن ذا ويند" حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني.

2- بابا الفاتيكان جون بول الثاني



بعد وفاة بابا الفاتيكان جون بول الثاني في 8 أبريل 2005، تمت إقامة جنازة له لمدة 6 أيام تكلفت 9 ملايين جنيه إسترليني، ونعاه قادة العالم بأكملهم سواء ساسة أو قساوسة.

كما حضر الجنازة في روما أكثر من 4 مليارات شخص، وأجل الأمير تشارلز حفل زفافه من كاميلا كي يحضر الجنازة، التي شاهدها حوالي 2 مليار شخص عبر شاشة التلفزيون، ورغم كل هذه التكاليف إلا أن وصية البابا كانت على العكس تمامًا بسيطة فطلب أن يتم دفنه في رداء عادي غير مطعم بالذهب ودون الاستعانة بمجوهرات.



3- الرئيس جون كينيدي

22 نوفمبر عام 1963 هو يوم أليم في تاريخ الإنسانية، كونه شهد اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، الذي أقيمت جنازته بتكلفة 40 مليون دولار، لتصبح الجنازة واحدة من أغلى الجنازات في التاريخ.

4- رونالد ريجان



هل يمكنك أن تصدق أن جنازة واحدة يمكن أن تتكلف 400 مليون دولار، فالرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان تم منحه جنازة أسطورية بعد رحيله، وفي يوم وفاته تم غلق البورصة ووقف تعاملاتها، ومنح موظفين الحكومة يوم إجازة، وركزت وسائل الإعلام كل أخبارها على الجنازة.



ويقال إن الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة من منح يوم إجازة خلال الجنازة قد يجعل إجمالي نفقات الجنازة يصل إلى 800 مليون وربما مليار دولار.



5- ألكسندر الأكبر

ألكسندر الأكبر صاحب أكبر عدد فتوحات في التاريخ تكلفت جنازته 600 مليون دولار، ورغم عدم دقة التفاصيل حول الجنازة فالبعض يقول إنه حفظ في عسل وأحيط بتابوت زجاجي، بينما بعض المؤرخين يقولون إن الكفن الخاص به صنع من الذهب الخالص، وتم دفنه في ضريح من الذهب، نُقِل من بابليون إلى مقدونيا خصيصًا من أجله على متن 60 حصانًا.