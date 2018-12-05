شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يحذّر من التهديد الأخطر على هاتفك.. «خدعة عمرها عامان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، تحذيراً جديداً مما وصفه بالتهديد الأخطر على هواتف مستخدميه.

وأشار “واتساب”؛ وفقاً لما نقله موقع “سوفتونيك” التقني المتخصص، إلى أن الخطر يتمثل في خدعة انطلقت في المرة الأولى منذ عامين، وتحديداً عام 2016.

ويتمثل هذا الخطر، في طرح نسخة “مزيفة” من “واتساب”، يطلق عليها “واتساب الذهبي”، والذي يطرح للمستخدمين على أنه يقدم تقنيات وخدمات غير مسبوقة للمستخدمين.

ولكن “واتساب” حذّرت من أنه بمجرد تحميل التحديث “المزيف”؛ فجميع بياناتك وهاتفك ستكون مهددة من قِبَل مجموعة الهاكرز، التي أطلقت ذلك التطبيق المزيف.

وانتشرت مجدداً رسالة فيديو بعنوان “مارتينيللي”، والتي تقدم لمستخدمي “واتساب” رسالة دعائية لتطبيق “واتساب الذهبي” والذي بمجرد فتحه أو تحميل رابط “واتساب الذهبي” يتم تثبيث فيروس على هاتف الضحية.

وقالت “واتساب”: إن أي فيديوهات أو تطبيقات يُطلب منك تحميلها يدوياً عن طريق تنزيل ملف بامتداد APK، هي برامج مزيفة، ويمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لهاتفك.