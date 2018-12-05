بومبيو: نعمل على وقف حملة إيران الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - أ.ف.ب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تعمل على وقف حملة إيران الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن أنشطة إيران التخريبية تضع أمن أمريكا وحلفائها في خطر.

وأكد بومبيو أن أمريكا فرضت عقوبات على البنوك الإيرانية بسبب الخروقات التي تقترفها.

وشدد على ضرورة تقوية الحلف العسكري الأمريكي لمواجهة الإرهاب في العالم.