تصريحات مدرب المريخ الزلفاني قبل لقاء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكر المدير الفني لفريق المريخ، كابتن يامن الزلفاني، انهم في مستعدون تماماً لمباراة الغد امام فايبرز الأوغندي في اياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان المدرب التونسي قد ذكر، في المؤتمر الصحفي عن المباراة الذي اعقب التدريب للختامي للفريق، انهم تمتعوا بأجواء رائعة خلال الايام الماضية بكمبالا وقال: الاجواء التي تدربنا فيها الايام القليلة الماضية كانت مثالية، نعلم ان فايبرز فريق محترم وجيد للغاية لكننا اعددنا انفسنا جيداً لهذه المباراة.

وواصل الزلفاني حديثه: كرة القدم الأوغندية تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ونحيط تمام الاحاطة بمكامن القوة والضعف لدى فايبرز.

واختتم الزلفاني الحديث: سنؤدي مباراة كبيرة ونحقق الفوز على الفرقة الأوغندية.

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