المريخ يحل ضيفا ثقيلا على بطل يوغندا عصر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ الخليج 365 : يحل المريخ ضيفا ثقيلا على بطل يوغندا عند الساعة الثالثة بتوقيت السودان وذلك في جولة الاياب وكان المريخ قد كسب جولة الذهاب بهدفين لهدف ويدخل اللقاء بالفوز او التعادل او حتى الخسارة 3-2 او 4-3 ويتوقع ان يلعب بذات التشكيلة التي لعبت لقاء الذهاب ويغيب عنها فقط اللاعب بكري المدينة الذي تلقي اصابة في جولة الذهاب ويعوضه اللاعب سيف تيري بجانب اللاعبين الذين لعبوا في لقاء الذهاب فضلا عن دخول اللاعب امير لتعويض غياب الجس الذي يعاني المرض , وكان التونسي قد وزع المهام على اللاعبين وشدد على اللعب القتالي حتى يحقق النتيجة التي تؤهله للوصول الي دور الـــــــ(32) في البطولة حتى يدخل لقاء الاياب ضد الاتحاد بعيدا عن الضغوطات .

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