«بانتسير-إس»|  صواريخ دفاعية نشرتها روسيا في «القرم».. تعرف عليها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي مع تزايد التوتر بين أوكرانيا وروسيا، على خلفية احتجاز الأخيرة لسفن حربية أوكرانية قبل أيام، بدأت موسكو في نشر دفاعاتها الجوية بالقرب من كييف.

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تعد الأخطر في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تصعيد الروس، وسط إدانات أوروبية للاستفزازات الروسية للحليفة في الناتو أوكرانيا.

وقبل أيام، أعلنت إدارة الإعلام، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، عن نشر منظومة الصواريخ "بانتسير-إس" في القرم، ليتم بذلك تعزيز نظام الدفاع الجوي في تلك المنطقة.

وجاء في بيان المنطقة: "بدأت أحدث منظومات الدفاع الجوي المناوبة الخدمة مع وحدات الصواريخ المضادة للطائرات في المنطقة العسكرية الجنوبية، المنتشرة في القرم، منذ أكتوبر من عام 2018، ضمن إطار إعادة تسليح المنطقة العسكرية".

وقد اجتازت المنظومة قبل ذلك الاختبارات القتالية في حقل الرمي كابوستين يار في منطقة آستراخان.

منظومة دفاعية

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الصواريخ "إس-400" بدأت المناوبة قبل يومين، على بعد 20 كم من الحدود مع أوكرانيا، وهي الكتيبة الرابعة من المنظومة.

ومن الجدير بالذكر، وبحسب تقارير عسكرية، أن "بانتسير-إس" تتفوق على نظيراتها الأجنبية من حيث القدرات القتالية وتتمكن من مواجهة وسائل الهجوم الحالية والواعدة بكفاءة عالية.

وتجري الآن تدريبات باستخدام أنظمة "بانتسير أس" في مقاطعة أستراخان الروسية.

وكان قائد الجيش الرابع للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الفريق فكتور سيفوستيانوف قد أعلن في يونيو الماضي عن الخطط لنشر كتيبة إضافية من أنظمة "بانتسير" في القرم.

ويشار إلى أن كتيبة أنظمة "بانتسير أس" قد تضم ما بين 12 و18 آلية قتالية.

وتتواجد بانتسير إس، في الخدمة لدى القوات المسلحة في روسيا والجزائر وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وسوريا وليبيا وسلطنة عمان.

دفاعات روسية جديدة في القرم

وبانتسير هو نظام دفاع جوي ارض-جو قصير ومتوسط المدى، روسي الصنع صمم من قبل مكتب صناعة الأجهزة (KBP Instrument Design Bureau) وهو تطوير لنظام تنغوسكا (Tunguska) كان المشروع في البداية موجها للقوات الروسية، لكن التطوير توقف لسنوات بسبب قلة الموارد ثم أعيد إطلاق المشروع بعد طلب من الإمارات العربية المتحدة التي تبنت تمويل مشروع التطوير سنة 2000 وطلبت تزويدها ب 50 نموذج فانطلق المشروع مرة أخرى لتلبية الطلب الإماراتي الذي تعزز بطلبات من دول أخرى كالجزائر وسوريا.

وهذا النظام، صمم لحماية المنشآت المدنية والعسكرية المختلفة أو لتغطية الأنظمة الصاروخية المضادة للجو المتوسطة والبعيدة المدى، مثل أس - 300 وأس - 400 لذلك فهو قادر على مجابهة جميع أنواع التهديدات المعادية سواء كانت طائرات مقاتلة، مروحيات، طائرات دون طيار أو صواريخ كروز ويمكنه تدمير الأهداف البرية والبحرية ذات الدرع الخفيف، وذلك على مديات تصل إلى 20 كم وارتفاع حتى 15 كم.

كما أن هذا النظام بوسعه إطلاق النار في حالة الحركة والتوقف وبإمكانه متابعة 20 هدف في وقت واحد وإطلاق الصواريخ على 4 منها. وتصل سرعة الصاروخ إلى 1300 م/ث.

يمكن تنصيب النظام في وضعيات ثابتة تماما، كما يمكن تنصيبه على عربة مدولبة أو مجنزرة.

لماذا تجدد التوتر بين روسيا وأوكرانيا؟

يذكر أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، تجددت مؤخرا، بعد إطلاق موسكو الرصاص على ثلاث سفن أوكرانية، قبل اقتيادها إلى سواحل شبه جزيرة القرم، والتي كانت استولت عليها عام 2014، أعقبها قرار لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة ستين يوما، كما أعلنت وزارة الدفاع حالة تأهب قصوى.

وعلى مدار تسعة أشهر مضت، برز بحر آزوف كأزمة جديدة تلوح في الأفق بين أوكرانيا وروسيا، بعد أزمة ضم الأخيرة أراضي شبه جزيرة القرم، ودعم الانفصاليين الموالين لها في معارك شرق البلاد.

وفي مارس الماضي اعترضت أوكرانيا زورق صيد روسيا، لتتوالى بعد الحادثة عمليات اعتراض سفن أوكرانية من قبل روسيا، تجارية وغيرها، وهو ما عدته كييف تصعيدا يهدف إلى السيطرة الروسية الكاملة على مياه البحر الإقليمية المشتركة بين البلدين بموجب اتفاق وقع عام 2003.

ما هو جسر كيرتش؟

وزاد من مخاوف كييف بناء "جسر كيرتش" الذي يربط القرم بالأراضي الروسية، وباتت بوابته المنفذ الوحيد للسفن المتوجهة إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، حتى جاء صَدْمُ قاطرة واحتجاز سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأوكرانية مع 20 فردا من طواقمها، بعد إطلاق نار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 3 جنود آخرين، كان آخر وأخطر حلقة في سلسلة الإجراءات والاتهامات المتبادلة بين البلدين بتلك المنطقة.

ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويعتبر محورا إستراتيجيا ذا أهمية قصوى لكل من روسيا وأوكرانيا.

كما يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى موسكو وكييف، إذ يربط ماريوبول، أهم ميناء أوكراني لتصدير الخامات والمنتجات الصناعية والزراعية على بحر آزوف والبحر الأسود، وزادت أهميته بعد ضمّ روسيا القرم. وشيّدت موسكو فوق مضيق كيرتش جسراً يربطها بشبه الجزيرة.

وشكلت الأزمة الأخيرة، تصعيداً خطيراً في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، بعدما ضمّت الأخيرة القرم عام 2014 ودعمت انفصاليين خلال نزاع أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل في شرق أوكرانيا، دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على موسكو.

الاتحاد الأوروبي

وبعد ساعات من اندلاع الأزمة، اصطف الاتحاد الأوروبي إلى جانب كييف، داعيا الروس إلى احترام حرية المرور البحري، وأعلنت دول أوروبية دعمها كييف، فيما عقد الحلف الأطلسي اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين أوكرانيين في مقرّه في بروكسيل. كذلك عقد مجلس الأمن جلسة طارئة، بناءً على طلب من كييف وموسكو.

في حين، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة، حيث توعد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس روسيا بـ "دفع ثمن عدوانها وزعزعتها للاستقرار" في أوكرانيا التي قررت وزارته تقديم مساعدات عسكرية إضافية لها على الرغم من تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب لإجراء استفتاء في هذا البلد قوبل برفض واشنطن.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أنها ستوجه مئتي مليون دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا لصالح "برامج تدريبية واحتياجات تشغيلية متنوعة".