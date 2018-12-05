أبل تكشف قائمة التطبيقات الأكثر شعبية خلال عام 2018

نشرت شركة "أبل" قائمة بالتطبيقات الـ10 الأكثر شعبية خلال عام 2018، بناء على عدد مرات التحميل التي أجريت لهذه التطبيقات من قبل مستخدمي متجر أبل الإلكتروني على أجهزة آيفون وآيباد.

ونقل موقع "ماشابل" الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، القائمة التي تصدرها تطبيق موقع "يوتيوب" ليحتل المركز الأول، وتبعه تطبيق انستقرام في المركز الثاني.

وجاءت القائمة كالتالي:

المركز الأول: تطبيق موقع يوتيوب

المركز الـ2: تطبيق انستقرام.

المركز الـ3: تطبيق سناب شات.

المركز الـ4: تطبيق فيس بوك ماسنجر للمحادثات

المركز الـ5: تطبيق موقع فيس بوك.

المركز الـ6: تطبيق "بتموجي".

المركز الـ7: تطبيق شبكة "نتفليكس" التليفزيونية.

المركز الـ8: تطبيق "جي ميل" للبريد التابع لجوجل.

المركز الـ10: تطبيق "سبوتيفاي".

يذكر أن تطبيق يوتيوب حصد العام الماضي المركز الـ3، قبل أن يحتل المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على أجهزة أبل لهذا العام، بينما تراجع تطبيق بيتموجي، الأكثر تحميلاً في عام 2017 إلى المركز الـ6.

وذكر "ماشابل" أن يوتيوب أصبح حالياً أقوى منافس لمواقع التواصل الاجتماعي، كونه أكثر المواقع استخداماً من قبل المراهقين وفقاً لعدة إحصائيات.