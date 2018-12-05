"حماس" تدعو لتحويل الأموال للقدس المحتل

قال خليل الحية القيادي في حركة حماس الفلسطينية، إنه يجب دعم وتحويل الأموال إلى مدينة القدس المحتلة، لدعم أهلها في وجه الاحتلال، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.
وأضاف أن الوضع يستوجب توجيه الدعوة لحراك شعبي ودولي من أجل دعم القدس المحتلة في وجه اعتداءات الاحتلال داخلها، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون الدعم للقدس، ولفلسطين ككل.
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