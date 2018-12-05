انهاء معاناة فتاة من تشوه خُلقي لأكثر من 15 عاما

أنهى بفضل الله فريق طبي متخصص بجراحة الوجة والفكين بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة معاناة فتاة من تشوه خُلقي في فكيي الوجه أستمر لأكثر من 15عاماً ، مما سبب لها مشاكل نفسية واجتماعية .

وكانت المريضة قد تم استقبالها في قسم جراحة الوجه والفكين وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة التي بينت زيادة نمو الجهة اليسرى من الفكين مع إحراف لخط المنتصف وسوء تطابق الأسنان ، حيث اجتمع الفريق الطبي بالقسم لتحليل بيانتها بشكل مفصل للتوصل لخطة علاجية محكمة ، ومن ثم عمل القالب الجراحي و قياس درجات العيوب عن طريق برامج معقدة .

وبعد الانتهاء من دراسة الحالة ووضع الخطة المناسبة تم إجراء العملية الجراحية وفصل الفك العلوي وتصحيح الانحراف العمودي بمعدل 12 ملي ، وفصل الفك السفلي من داخل و خارج الفم وتصحيح انطباقه مع الفك العلوي حيث تكللت بالنجاح ولله الحمد .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .