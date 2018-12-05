أطفال يسرقون سوبر ماركت بحيلة ماكرة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مجموعة من الأطفال يقومون بسرقة محل باستخدام حيلة ماكرة في العاصمة الأردنية عمان؛ ليثيرون الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حيلتهم غير المتوقعة. ودخل الأطفال وخرجوا من أحد محلات ” السوبر ماركت ” أكثر من مرة، ثم قام أحدهم بالخروج للثلاجة الخارجية للمحل، ورمي علب المياه الغازية على الأرض ليضطر البائع إلى ترك مكانه والخروج؛ ليزحف أحدهم للوصول إلى الخزينة وسلب ما فيها من أموال.



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