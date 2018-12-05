لومى آب LomiApp يحصل على تحديثات جديدة تتيح تحويل النقاط إلى مكافآت

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

يعتبر تطبيق لومي LomiApp أحد التطبيقات المفيدة لتتبع اللياقة والحمية الغذائية، حيث يقدم العديد من المزايا المفيدة للمستخدم؛ مثل تتبع خسارة الوزن، التخلص من سموم الجسم، متابعة عدد السعرات الحرارية المستهلكة، وحرق الدهون، بجانب إتاحة جمبع برامج التغذية المناسبة لجميع الحالات الصحية تحت اشراف أخصائيين التغذية.

ويمكن الاشتراك في تطبيق لومي والحصول على أسبوع مجاني لتجريب الخدمة، بعد ذلك يمكن ترقية الاشتراك؛ حيث يحصل المستخدم على المتابعة والخطة الغذائية في أي وقت وأي مكان، وهو ما يعادل قيمة زيارة واحدة للعيادة، دون تكبد عناء الذهاب للعيادة وقضاء وقت في الإنتظار أو دفع تكاليف إضافية، كما أن التطبيق يقدم فرصة الحصول على خدمة التواصل مع خبير غذائي مباشرة، وبعد انتهاء الأسبوع الأول يمكن اختيار الباقة المفضلة حسب الحاجة ونصائح خبير التغذية.

ومع التحديثات الجديدة أصبح تطبيق لومي يقدم نظام المكآفآت؛ وهو عبارة عن نظام نقاط يكسبها المشترك ويستطيع استبدالها بخصومات وعروض من خلال تطبيق لومى والشركاء المتاحين على التطبيق، وهذا النظام متاح حاليًا لمستخدمى الآيفون وقريبًا على أندرويد.

كما أن التطبيق يقدم عند الاشتراك استشارة دورية مع أخصائي التغذية، بجانب ميزة مراسلة أخصائي التغذية في أي وقت من خلال الرسائل الخاصة، وكذلك متابعة خسارة الوزن أسبوعيًا مع أخصائي التغذية، وتحميل خطة غذائية معدة خصيصًا على حسب الحالة الصحية، فضلًا عن ميزة تحميل الصور الخاصة بالطعام.

ويمكن تحويل الخطوات إلى نقاط لتحقيق المكافآت من خلال المشى، ومن ثم سيقوم التطبيق بتحويل الخطوات يومياً إلى نقاط، وبعدها يمكن استبدالها من برنامج مكافآت لومى بالعروض والخصومات المتاحة.

وأيضا يمكن دعوة صديق إلى التطبيق وسيتم ارسال كود يمكنه من الحصول على خصم 50% على اشتراك الشهر وعند استخدام الكود سيحصل المستخدم أيضًا على خصم 50% على الاشتراك التالى.

كيف يمكن الحصول على النقاط؟

عند التسجيل لأول مرة على التطبيق سيحصل المستخدم على 100 نقطة، وعند دعوة صديق إلى التطبيق سيحصل على 100 نقطة عند استخدامه الكود لتفعيل الإشتراك، بجانب إمكانية الحصول على النقاط يوميًا من خلال المشي وعدد الخطوات المقطوعة، حيث يتم تحويل الخطوات إلى نقاط ويمكن متابعة إجمالي عدد نقاطك يوميًا من خلال التطبيق واستبدالها بعروض وخصومات من خلال الشركاء الموجودين على التطبيق.

كيف تستبدل النقاط بمكافآت؟

يمكن استبدال النقاط من خلال متجر لومى آب حيث يستطيع المشترك رؤية الشركاء، مقابل العروض والخصومات المقدمة، أولًا عليك بالإنضمام الى الشريك المفضل وسيصلك كود بالبريد الإلكتروني لتفعيل العرض

التدوينة لومى آب LomiApp يحصل على تحديثات جديدة تتيح تحويل النقاط إلى مكافآت ظهرت أولاً على عالم التقنية.