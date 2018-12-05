الهلال يتحدي الجيش ويسعى لتكرار الفوز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يخوض الهلال جولة خارج ملعبه دوري أبطال إفريقي حيث .سيلعب الهلال أمام الجيش الزنجباري “جيه كيه يو”،.وتبدو مهمة الهلال سهلة بزنجبار، نظرا لفوزه في المباراة الأولى في أم درمان برباعية نظيفة، ولا يحتاج سوى للتعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق 3 أهداف نظيفة، ليضمن تأهله للدور الثاني بأبطال إفريقيا.وفي حالة تأهله فإن الهلال سيواجه الإفريقي التونسي، الذي أطاح مساء اليوم بفريق الجيش الرواندي بالفوز عليه في تونس (3-1)، وكانت المباراة الأولى برواندا قد انتهت بالتعادل السلبي.

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