خبراء إقتصاديون يحذرون ارتفاع الفجوة الغذائية بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - التضخم

الخليج 365 :

حذر خبراء إقتصاديون من ضعف التمويل المصرفي للزراعة الذي لا يتجاوز نسبة (12%) لأن النظام المصرفي الذي يعتبر القطاع الزراعي بأنه مخاطرة كبيرة.

وقال المحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة أفريقيا العالمية د.مرتضى سليمان إن المساحة الصالحة للزراعة تبلغ (175) مليون فدان منها (6) ملايين فدان مروي، و(23) مليون فدان مطري، و(120) مليون فدان مساحات زراعية غير مستقلة. وقال سليمان في ورقة القطاع الزراعي الواقع والتحديات إن ضعف التمويل والقصور في السياسات المطبقة وخصصة المشاريع الزراعية القومية وعدم إجراء تعداد زراعي ساهم في تدهور الزراعة.

ومن جانبه قال المحاضر بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية جامعة الجزيرة د.عمران عباس يوسف إن الإنفاق الحكومي يستهلك (75%) من الموازنة للأمن والشرطة و(25%) للتنمية والتعليم والصحة. وأضاف في ورقة إمكانيات الاقتصاد السوداني أن الاستهلاك يؤثر سلبا في مستقبل النمو الاقتصادي لأنه اصبح بلا مرونة، من خلال الايرادات الضريبية غير المباشرة التي تؤثر سلبا على المواطن.

وفي السياق أكد وزير الدولة بالتعليم العالى والبحث العلمي د.جمال محمود أهمية المنتديات الاقتصادية في إتاحة الفرص للجامعات والمراكز البحثية لتقديم رؤى علمية للمساهمة في القضية الاقتصادية للدفع بها للجهاز التنفيذي، وقال محمود فى المنتدى الاقتصادي بعنوان (الإنتاج والإنتاجية) أمس الثلاثاء إن الوزارة حريصة على إتاحة كل الفرص لجميع الأساتذة للمساهمة في أعمال الدولة.