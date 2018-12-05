سوداكال يعتزم الترشح لرئاسة نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في خطوة مفاجئة، يعتزم رجل الأعمال آدم عبد الله الشهير بـ”سوداكال” الترّشح لرئاسة نادي المريخ خلال الجمعية العمومية المزمع قيامها خلال الفترة القادمة.

وقال المحامي الفاتح مختار في تصريح لـ”باج نيوز” إن سوداكال يحق له الترّشح، وأنه بات مؤهلاً، ولا يوجد أي موانع لذلك.

وأضاف” صحيفة سوداكال خالية من أية عيوب، ولا توجد أية اتهامات مقدّمة ضده ويحق له رئاسة نادي المريخ”.

وأعلن الفاتح مختار عن ثقته الكبيرة في اكتساح سوداكال لانتخابات نادي المريخ، وأضاف” نطالب مجلس المريخ في تكملة إجراءات عقد الجمعية العمومية من أجل إجازة النظام الأساسي وإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن”.

يذكر أن آدم عبد الله”سوداكال” كان قد فاز بالتزكية رئيسًا لنادي المريخ في الانتخابات التي جرت العام الماضي لكّن الطعون ضده حالت دون إعلانه رسميًا.