فضائية الهلال تنقل النزال من زنزبار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسلمت قناة الهلال أمس وفي الاجتماع التقليدي للناديين، الخاص بمباراة اليوم، الموافقة النهائية من الاتحاد الزنزباري لنقل المباراة في الساعة الثالثة عصراً وعلى الهواء مباشرة بعد اتفاق أكملته القناة لخدمة جمهورها العريض ومن أجل الوقوف على مستوى الفريق من خلال مباراة الإياب التي تأتي في بطولة الأبطال.وكان الهلال قد كسب لقاء الذهاب (4-صفر)، وأصبح على بعد خطوة للوصول إلى دور الــــــــ(32).

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