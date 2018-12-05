مصنع سوداني يبدأ تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات لدول الجوار

شهاب محمد - الخرطوم - سوق-ليبيا

الخليج 365 :

أكد وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم دكتور “جعفر أحمد عبد الله” التزام الدولة بتوفير التسهيلات اللازمة للنهوض بصناعة النسيج، وقال الوزير خلال زيارته، أمس، لمصنع (العمر) للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية سوبا إن المصنع يمثل دفعة كبيرة في إنتاج المنسوجات والاستفادة من القيمة المضافة من القطن. وأشار إلى أن هذه النماذج من المصانع تحوّل المادة الخام إلى صناعات بدلاً عن تصديرها مواد خام، ونوّه إلى أن الصناعة المحلية للمنسوجات تزيد الإيرادات وتحقق عوائد من الصادر وتخفض من فاتورة الاستيراد.وقال مدير المصنع “محمود العمر” إن الإنتاج في المصنع بدأ في 2009م ويعمل به أكثر من (3) آلاف عامل، وقال: (ينتج المصنع في اليوم “40” ألف قطعة ملابس ومابين “50- 60” ألف متر قماش متنوع، كما يمتلك المصنع وحدات إنتاج حديثة)، وقال إن ما بين (30- 40%) من الإنتاج يصدر إلى دول الجوار.