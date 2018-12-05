رسمياً..فشل بث مباراة المريخ السوداني وفايبرز الأوغندي تليفزيونياً

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الخليج 365 :
علم”باج نيوز” أن محاولات قناة الملاعب السودانية في بث مباراة المريخ وفايبرز الأوغندي في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا باءت بالفشل بعد تأكيدات من التليفزيوني الأوغندي بعدم بث المباراة.
وبحسب ما علم “باج نيوز” فإن المباراة لن تبث إذاعيًا لعدم مرافقة أية إذاعة سودانية لبعثة المريخ التي توجهّت إلى أوغندا السبت الماضي.
يذكر أن المريخ سيواجه فاييرز الأوغندي في الثالثة من عصر اليوم”الأربعاء” ضمن إياب الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا.
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