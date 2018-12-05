الغموض يكتنف مصير “6” من القطارات الحديثة والمكيفة تم استيرادها لولاية الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يكتنف الغموض مصير “6” من القطارات حديثة ومكيفة تم استيرادها لولاية الخرطوم من جهورية الصين بكلفة مالية قدرها “42” مليون دولار.
وقالت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الأربعاء” إن قيمة الصفقة تم دفعها بالكامل، كما أن الخلافات لم تبارح مكانها بين الشركة الخاصة المستورة وحكومة الخرطوم.
وأشارت إلى كل قطار منها يسع لـ”400″ راكب ويتكون من ثلاث عربات وقيادتين
التيار
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